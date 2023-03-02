02 марта 2023, 16:59
Водителя, сбившего коляску с ребенком, задержали в Ленобласти
В Ленинградской области водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил коляску, в которой находился двухлетний малыш. Спустя сутки мужчину задержали, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла 1 марта в Сосновом Бору на улице 50 лет Октября.
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Отмечается, что пострадавшего ребенка доставили в больницу, его состояние здоровья оценивается как тяжелое.
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Ленинградская область
ДТП
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