Происшествия 02 марта 2023, 16:59 Водителя, сбившего коляску с ребенком, задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил коляску, в которой находился двухлетний малыш. Спустя сутки мужчину задержали, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 1 марта в Сосновом Бору на улице 50 лет Октября.

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Отмечается, что пострадавшего ребенка доставили в больницу, его состояние здоровья оценивается как тяжелое.