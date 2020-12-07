Водителя, сбившего детей на пешеходном переходе, осудят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении 59-летнего водителя, сбившего на пешеходном переходе четверо детей.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло 27 августа на улице Бахчиванджи областного центра. Renault Sandero Stepway под управлением мужчины 1961 года рождения ехал с большим превышением скорости. Хотя на данном участке движение разрешено со скоростью не более 20 километров в час, в момент ДТП она была втрое выше.

В это время по пешеходному переходу шли четверо детей, трое из которых — из одной семьи. Водитель затормозить не успел. В результате наезда все они получили различные травмы, а один ребенок — тяжелые.

Обвиняемый полностью признал вину. Он согласился, что нарушил скоростной режим. К тому же, по его словам, он был ослеплен солнцем.

Максимальная санкция за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривает до двух лет лишения свободы.