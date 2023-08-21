Происшествия 21 августа 2023, 12:44 Водителя самосвала засыпало грунтом на Ямале

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В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа водителя самосвала засыпало грунтом из грузовика. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина пытался открыть неисправный замок заднего борта поднятого кузова. Он потерял равновесие и упал, после чего на него посыпался грунт.

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Отмечается, что суд постановил взыскать с производственного предприятия 600 тысяч рублей в пользу работника в качестве компенсации морального вреда.