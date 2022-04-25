Водителя самосвала приговорили к году исправительных работ за смерть ребенка на Кубани

Водитель самосвала стал виновником ДТП, в результате которого погибла пятилетняя девочка. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Ситуация произошла 2 марта 2021 года. Мужчина доставил перегной во двор частного дома в станице Старомышастовской. Подсудимый начал выгружать вещество и случайно засыпал пятилетнюю девочку. Ребенок задохнулся под завалами перегноя.

Во время суда мужчина полностью признал свою вину. По его словам, возникшая ситуация является его личной трагедией.