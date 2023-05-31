Происшествия 31 мая 2023, 12:53 Водителя самоката зажало между двух машин в Сочи Водителя самоката зажало между двух машин в Сочи, появилось видео с места происшествия

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Серьезное ДТП произошло в Адлерском районе Сочи произошло. Там столкнулись две машины. Из-за водителя самоката зажало между двумя автомобилями. Об этом сообщило издание «Вести. Сочи». Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видны две машины, одна из них — такси. Человек пытается вытащить пострадавшего самокатчика. По данным издания, все произошло утром в среду на улице Ленина.

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Мужчина все же удалось вытащить. Его экстренно госпитализировали, врачи оценили состояние водителя самоката как тяжелое.

Госавтоинспекция подтвердила информация о ДТП. Полиция выясняет все причины случившегося.