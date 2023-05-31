31 мая 2023, 12:53
Водителя самоката зажало между двух машин в Сочи
Водителя самоката зажало между двух машин в Сочи, появилось видео с места происшествия
Серьезное ДТП произошло в Адлерском районе Сочи произошло. Там столкнулись две машины. Из-за водителя самоката зажало между двумя автомобилями. Об этом сообщило издание «Вести. Сочи». Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».
На кадрах видны две машины, одна из них — такси. Человек пытается вытащить пострадавшего самокатчика. По данным издания, все произошло утром в среду на улице Ленина.
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Мужчина все же удалось вытащить. Его экстренно госпитализировали, врачи оценили состояние водителя самоката как тяжелое.
Госавтоинспекция подтвердила информация о ДТП. Полиция выясняет все причины случившегося.
ДТП
Сочи
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