Водителя с мефедроном задержали в Петербурге

Мужчина из Петербурга, в машине которого обнаружили наркотики, был задержан правоохранителями у дома 25 по улице Турбиных. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Nissan Qashqai заметили сотрудники полиции. Совместно с нарядом ДПС ГИБДД был обнаружены и изъяты пластиковые пакетики, внутри которых находилось 102,6 грамма мефедрона. Мужчину отправили в участок, где на него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.