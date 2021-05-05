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    05 мая 2021, 14:47

    Водителя с мефедроном задержали в Петербурге

    Гора Орлов

    Мужчина из Петербурга, в машине которого обнаружили наркотики, был задержан правоохранителями у дома 25 по улице Турбиных. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Автомобиль Nissan Qashqai заметили сотрудники полиции. Совместно с нарядом ДПС ГИБДД был обнаружены и изъяты пластиковые пакетики, внутри которых находилось 102,6 грамма мефедрона.

    Мужчину отправили в участок, где на него составили административный протокол.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.