05 мая 2021, 14:47
Водителя с мефедроном задержали в Петербурге
Мужчина из Петербурга, в машине которого обнаружили наркотики, был задержан правоохранителями у дома 25 по улице Турбиных. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Автомобиль Nissan Qashqai заметили сотрудники полиции. Совместно с нарядом ДПС ГИБДД был обнаружены и изъяты пластиковые пакетики, внутри которых находилось 102,6 грамма мефедрона.
Мужчину отправили в участок, где на него составили административный протокол.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.