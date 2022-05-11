Водителя, распылившего газ в полицейских, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители поймали 28-летнего мужчину, который распылил в лицо полицейским газовый баллончик. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, утром на улице Уточкина сотрудники ДПС остановили иномарку, на которой были недействительные государственные знаки. Водитель попытался скрыться от стражей правопорядка и распылил в их сторону газ из баллончика. В результате трое полицейских получили химический ожог глаз.