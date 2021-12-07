Водителя приговорили к 5 годам тюрьмы за гибель пассажира в Краснодарском крае

Суд вынес приговор водителю за пьяное ДТП. В аварии погиб его пассажир. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Во время аварии машина вылетела с проезжей части и перевернулась. Водителя обвинили по статье «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По решению суда молодой человек проведет пять лет в колонии-поселении», — рассказали в прокуратуре.