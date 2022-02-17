Водителя пострадавшего в ДТП автомобиля пришлось вырезать из салона в Петрозаводске

Ранним утром в среду, 16 февраля, на Первомайском проспекте в Петрозаводске произошла авария. Жители окрестных домов утверждают, что их разбудил сильный грохот. Далее они могли наблюдать, как из покореженного авто спасатели достают человека.

Как сообщает karelinform.ru, пока неясно, как произошла авария. На проезжей части находился сильно разбитый автомобиль, из которого извлекли водителя. Мужчина чудом выжил, его отправили в медучреждение. На месте ДТП работали пожарно-спасательные службы, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Очевидцы происходящего следили за ходом спасательной операции, отметив, что водитель находится в критическом состоянии. Кадры с места аварии были опубликованы в сети.