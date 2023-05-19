19 мая 2023, 15:11
Водителя покалечили и избили под Нижним Новгородом
В Дзержинске накануне двое мужчин напали на водителя такси, избили его и изувечили. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на станцию скорой медицинской помощи.
Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.
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«В настоящее время пациент проходит лечение в травматолого-ортопедическом отделении больницы», — добавили в организации.
Инцидент произошел после того, как таксист совершил ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Двое из пассажиров начали агрессировать и угрожать водителю. Сейчас они находятся в СИЗО, еще двое будут проходить по делу как свидетели.
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Избиения
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