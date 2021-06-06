Водителя перевернувшегося грузовика в Туве еще в марте лишили прав

Жителя Тувы, перевозившего людей на грузовике, опрокинувшемся в Чаа-Хольском районе республики, еще в марте лишили водительских прав. Сейчас его проверяют на наличие алкоголя в крови, рассказали РИА «Новости» в региональном главке МВД.

Авария произошла накануне. В районе села Чаа-Холь опрокинулся грузовик ГАЗ-3307. В кузове находились 20 человек, в том числе пятеро детей. Водитель сбежал, но позже его задержали. После ДТП в больницу Кызыла были доставлены пять человек, один из них — пятилетний ребенок. Еще трех человек доставили с травмами в Чаа-Хольскую ЦРБ.

В полиции установили, что в марте 38-летнего водителя лишили прав на 1,5 года, после того, как он передал руль нетрезвому водителю. Сейчас разбираются, был ли он пьян в момент аварии.

Все, кого перевозили на грузовике, являются родственниками. Они направлялись из одного селения в другое.

На допросе водитель грузовика заявил, что его машина не выдержала нагрузку. Но не смог объяснить, почему решил скрыться с места, рассказало Daily Storm.