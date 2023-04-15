Происшествия 15 апреля 2023, 02:14 Водителя опрокинувшегося во Владимирской области автобуса будут судить за нарушение ПДД

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Водителя рейсового автобуса, который опрокинулся в декабре во Владимирской области, будут судить за нарушение ПДД, из-за которого пострадали два человека. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла зимой, когда автобус ехал из Гусь-Хрустального во Владимир. Водитель превысил скорость на заснеженной и скользкой дороге и не справился с управлением. В итоге транспорт с пассажирами внутри опрокинулся.

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Два человека в тяжелом состоянии попали в больницу. Водитель полностью признал вину.

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