15 апреля 2023, 02:14
Водителя опрокинувшегося во Владимирской области автобуса будут судить за нарушение ПДД
Водителя рейсового автобуса, который опрокинулся в декабре во Владимирской области, будут судить за нарушение ПДД, из-за которого пострадали два человека. Об этом сообщил «Царьград».
Авария произошла зимой, когда автобус ехал из Гусь-Хрустального во Владимир. Водитель превысил скорость на заснеженной и скользкой дороге и не справился с управлением. В итоге транспорт с пассажирами внутри опрокинулся.
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Два человека в тяжелом состоянии попали в больницу. Водитель полностью признал вину.
Суд
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