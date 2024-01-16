Происшествия 16 января 2024, 14:08 Водителя на Кубани оштрафовали за экстремальные развлечения с ледянками Кубанского водителя оштрафовали за буксировку ледянок

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Молодые люди в Апшеронске устроили экстремальные развлечения: прицепили ледянки к автомобилю и катались прямо на трассе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Видео катаний на ледянках попало в Сеть, после чего роликом заинтересовались правоохранительные органы. В результате проверки сотрудники ГИБДД установили личность водителя, буксировавшего ледянки. Мужчину привлекли к ответственности по статье 12.23 КоАП РФ.

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За провоз пассажиров вне кабины автомобиля его оштрафовали на тысячу рублей. Госавтоинспекция напомнила о запрете буксировать тюбинги, санки, ватрушки и других приспособлений для катания по снегу.

В январе в Красноярском крае погиб 14-летний подросток при катании с горы на тюбинге. Аналогичный случай произошел в ноябре в Алтайском крае.