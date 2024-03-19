Происшествия 19 марта 2024, 14:49 Водителя МАЗа, по вине которого в Пензенской области погиб человек, отправили в колонию-поселение

Читать 360tv в

В Пензенской области вынесли приговор водителю, по вине которого в сентябре 2022 года в аварии погиб человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Смертельное ДТП произошло на трассе М5 «Урал». Водитель на рулем МАЗа из-за плохой погоды и сильного ветра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault Duster. В результате один человек из кроссовера погиб на месте.

Реклама

Суд назначил водителю грузовика 2,5 года в колонии-поселении.

Авторы: