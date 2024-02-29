Происшествия 29 февраля 2024, 07:39 Водителя маршрутки обвинили в ДТП с пятью пострадавшими в Новосибирске СКР: в Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Прокуратура Новосибирской области / Telegram

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В Октябрьском районе Новосибирска маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали пять человек. Началась проверка, сообщила прокуратура Новосибирской области.

«Установлено, что 28 февраля водитель пассажирской маршрутной газели № 44, двигаясь по улице Никитина, нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил столкновение с другим автомобилем», — сообщила пресс-служба.

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Пострадали пять пассажиров, их увезли в больницу. Надзорное ведомство проверит работу компании «Сибирь Экспресс» на предмет соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.

Доследственную проверку устроил СУ СКР по Новосибирской области. По информации ведомства, жизни пассажиров вне опасности.

В Чувашии двое мужчин избили владельца машины, закрыли в багажнике и увезли в соседний город. Там потерпевший вырвался и обратился в полицию. Одного из злоумышленников схватили.