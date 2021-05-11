Водителя маршрутки избили в Волгоградской области

Дорожный конфликт для водителя из города Волжский Волгоградской области закончился тяжелыми травмами. Его избил другой водитель, который счел поведение находящегося за рулем маршрутки мужчины агрессивным.

Как сообщило издание novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию ГУ МВД РФ по региону, пострадавший сам сумел добраться до дома, но спустя какое-то время ему пришлось вызвать скорую в связи с сильными болями. В больнице выяснилось, что у пострадавшего помимо травм разрыв одного из внутренних органов.

В связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Решается вопрос о помещении его под стражу. Он может получить до восьми лет колонии.