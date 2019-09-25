Водителя лимузина обвинили в краже свадебных подарков

Катерина и Даниил заказали на свадьбу белый лимузин марки Jaguar. В багажнике авто пара оставила все свадебные подарки и отправилась на церемонию в ЗАГС. После водитель отвез супругов в ресторан, и на этом его работа закончилась.

Через час Даниил позвонил водителю лимузина и сообщил, что за время аренды из машины пропали подаренные гостями 100 000 рублей и 100 долларов.

«Все было в порядке. Откатались. Где-то через час поступил звонок от Даниила, что у них пропали какие-то ценные вещи из багажника. Я даже ему не мог никак прокомментировать, потому что для меня самого это было шоком. Мне это не нужно, я такими вещами не занимаюсь и не мог понять, почему претензии были ко мне. Даниил мне сказал, что они написали заявление и намекнул, что полицейские дали время одуматься человеку, который это сделал и закрыть вопрос», — рассказал водитель автомобиля Игорь.

По его словам, он должен встретиться с молодоженами в ближайшее время и прояснить ситуацию.