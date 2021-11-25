Водителя Largus привлекут к ответственности за смертельное ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ДТП с двумя женщинами на проспекте Обуховской Обороны. Им оказался 41-летний житель Псковской области, который в момент аварии управлял автомобилем марки LADA Largus и сбил женщин. Об этом написали «Невские новости».

«41-летний водитель автомобиля LADA Largus совершил наезд на двух женщин, которые, по предварительным данным, пытались перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате одна женщина от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести здоровью. Полиция выясняет обстоятельства аварии», — говорилось ранее в сообщении ГУ МВД по Петербургу.

Позже выяснилось, что автомобиль ехал по трамвайным путям и сбил переходивших дорогу женщин в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование дела продолжается.