Происшествия 20 апреля 2023, 17:18 Водителя крана-манипулятора, по вине которого пострадал подросток, осудили в Гусь-Хрустальном

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Суд Гусь-Хрустального признал виновным водителя крана-манипулятора, по чьей вине на голову подростка упал металлический лом. Об этом сообщил «Царьград».

Весной прошлого года рабочий загружал металл с помощью крана и не убедился в том, есть ли в зоне работ посторонние. Мимо проходил подросток, на которого из ковша крана упал лом. Пострадавшего доставили в больницу с переломом черепа.

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Суд приговорили мужчину к одному году лишения свободы.