Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Хабаровском крае, осудили

Виновника смертельного ДТП на трассе Николаевск-на-Амуре — Селихино в Хабаровском крае приговорили к заключению. Об этом сообщил сайт kp.ru.

43-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по трассе вместе со своей знакомой. Мужчина превысил скоростные ограничения, из-за чего не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся. Его 33-летняя пассажирка скончалась.

Мужчина отказался признавать вину полностью. Его приговорили к двум годам колонии-поселения, передал Transsib Info.