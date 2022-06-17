17 июня 2022, 13:01
Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Хабаровском крае, осудили
Виновника смертельного ДТП на трассе Николаевск-на-Амуре — Селихино в Хабаровском крае приговорили к заключению. Об этом сообщил сайт kp.ru.
43-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по трассе вместе со своей знакомой. Мужчина превысил скоростные ограничения, из-за чего не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся. Его 33-летняя пассажирка скончалась.
Мужчина отказался признавать вину полностью. Его приговорили к двум годам колонии-поселения, передал Transsib Info.