Водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП, задержали в Кемеровской области

ДТП произошло в Ленинске-Кузнецком на улице Юргинской. Там водитель автомобиля сбил 36-летнюю женщину и покинул место ДТП. Спустя время злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Во время аварии мужчина прикуривал сигарету, из-за чего не заметил пешехода. Пострадавшую женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Спустя время автомобиль скрывшегося мужчины нашли в одном из дворов Ленинска-Кузнецкого.

«Водитель признался, что во время движения отвлекся, чтобы закурить, не заметил идущего по дороге пешехода и не успел избежать наезда, после чего скрылся с места аварии, испугавшись ответственности», — сообщили в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь ему грозит до семи лет заключения.