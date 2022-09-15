Водителя из Владимира, который сбил девятилетнего ребенка, приговорили к заключению | 360°

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Водителя из Владимира, который сбил девятилетнего ребенка, приговорили к заключению

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Фрунзенский районный суд Владимира приговорил к заключению водителя, который сбил девятилетнего ребенка. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель Hyundai Solaris 26 апреля ехал по Лыбедской магистрали. В этот момент пострадавший ребенок проезжал на самокате по регулируемому пешеходному переходу. Мужчина совершил наезд на школьника.

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Мальчика доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом голени, гематому на лбу и ссадины на колене.

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В ходе разбирательств полицейские выяснили, что злоумышленник имел 30 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Суд приговорил его к десяти месяцам заключения и лишению водительских прав.

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