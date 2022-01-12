Водителя, который сбил 90-летнюю пенсионерку и скрылся, разыскивают в Ставрополе

В самом начале года в Ставрополе произошло резонансное ДТП. Под колеса автомобиля попала 90-летняя местная жительница.

Вопиющим случай назван еще и потому, что водитель, сбивший старушку, скрылся с места происшествия. Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на информацию городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло 3 января на улице 50 лет ВЛКСМ. Недалеко от дома № 79 «А» автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу со множественными травмами. Но скорую женщине вызвали случайные очевидцы, так как сам виновник аварии скрылся и теперь находится в розыске.