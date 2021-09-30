Водителя, который оставил умирать пассажирку после ДТП, задержали в Самаре

Сотрудники полиции задержали в Самаре водителя, который оставил свою пассажирку после ДТП. В результате полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла на улице XXII Партсъезда в районе пересечения с улицей Красных Комунаров и Гагарина. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. По неподтвержденным данным, после удара автомобиль перевернулся.

Водитель не стал дожидаться приезда полиции и покинул место ДТП. Пострадавшая 27-летняя девушка, которая находилась в машине в момент аварии, погибла.

Полицейским удалось задержать водителя. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.