Водителя катера, который наехал на купающегося, осудили в Приморье

Хасанским районным судом Приморского края вынесен приговор в отношении водителя катера, который наехал на купающегося мужчину и причинил ему тяжелую травму.

ЧП на море около бухты Нарва произошло в августе 2019 года, сообщает vostokmedia.com. Водитель катера не заметил купающегося, не отвернул от него вовремя и наехал на мужчину. Пострадавший в результате происшествия на воде мужчина остался жив, но лишился голени.

Рассматривая уголовное дело, суд принял во внимание тот факт, что подсудимый тут же оказал пострадавшему первую помощь. И водитель катера сам доставил его в больницу.

В результате виновника ЧП был приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также в течение этого срока он лишен права управлять транспортом.