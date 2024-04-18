18 апреля 2024, 17:12
Водителя каршеринга отправили в СИЗО после смертельного ДТП в Петербурге
Водителя китайского каршеринга Exeed «Ситидрайва», который сбил 68-летнего сотрудника охраны в Петербурге, отправили в СИЗО до 15 июня. Об этом написала Neva.Today, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
Ночью 16 апреля мужчина выехал на Литейный мост и сбил сотрудника охраны, который на проезжей части закрывал движение автотранспорта и пешеходов перед разводкой моста. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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Сообщается, что водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора на высокой скорости. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Санкт-Петербург
ДТП
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