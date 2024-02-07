Происшествия 07 февраля 2024, 14:14 Водителя КамАЗа, насмерть сбившего коллегу, будут судить в ЯНАО

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В Приуральском районе передали в суд дело водителя КамАЗа, который случайно задним ходом насмерть сбил коллегу. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

В сентября прошлого года недалеко от деревни Лаборовая водитель не убедился в безопасности маневра и начал сдавать задним ходом, не заметив стоявшего почти вплотную к автомобилю дорожного рабочего. Пострадавший мужчина скончался на месте. Сидевшего за рулем спецтехники обвинили по статье «Причинение смерти по неосторожности», в ближайшее время его ждет суд.

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