Водителя из Тюменской области признали виновным в ДТП, в котором погибла жена его друга

Жителя Тюменской области признали виновным в ДТП, в результате которого погибла жена его друга. Отмечается, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Авария произошла 3 июля 2021 года. Мужчина отдыхал вместе со своими друзьями на берегу Туры у села Созоново. Один из них попросил забрать забрать с работы жену и привезти на пляж. Подсудимый согласился на просьбу, но по дороге к пляжу он не справился с управлением. Автомобиль упал с обрыва. В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

Во время суда овдовевший друг подсудимого попросил смягчить приговор. Несмотря на это, виновника смертельного ДТП отправили в колонию-поселение на три года.