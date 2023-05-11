Происшествия 11 мая 2023, 17:54 Водителя из Перми, который попал в ДТП на мосту, отправили на амбулаторное лечение

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В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, что мужчину, который накануне попал в ДТП на Красавинском мосту, отправили на амбулаторное лечение. Об этом написал Ura.ru.

Авария на мосту произошла в четверг, 11 мая. Очевидцы происшествия выложили в соцсети видео, на котором видна перевернутая машина.

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Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась большая пробка. Помимо аварии, ее спровоцировал и ремонт моста.