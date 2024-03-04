Происшествия 04 марта 2024, 19:11 Водителя из Чувашии приговорили к принудительным работам за смертельное ДТП во Владимирской области

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В Судоге к принудительным работам приговорили водителя из Чувашии, котрого признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратура Владимирской области.

В октябре позапрошлого года мужчина за рулем Volkswagen Transporter перевозил семерых пассажиров. В темноте мужчина не заметил припаркованный на обочине КамАЗ и влетел в него. В результате аварии два человека погибли, еще два — пострадали.

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В отношении водителя возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к исправительным работам в Новочебоксарске.

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