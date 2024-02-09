Происшествия 09 февраля 2024, 16:20 Водителя иномарки, сбившего пенсионера и ребенка, задержали в Казани

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Правоохранители задержали в Казани 50-летнего водителя машины Kia Rio. Предположительно, мужчина стал виновником ДТП. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Согласно информации ведомства, автомобилист проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего иномарка наехала на пенсионера и семилетнего мальчика. Оба пешехода получили ушибы.

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Нарушитель скрылся с места аварии, однако полицейским удалось установить его личность.