Водителя и 15 детей госпитализировали после столкновения автобусов в Краснодарском крае

Водителя и 15 детей, которые пострадали при столкновении автобусов на Кубани, доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

РИА «Новости» уточнило, что состояние пострадавших оценивается как стабильное. Тяжелых травм ни у кого не зафиксировали.

Авария произошла утром 21 июня в Туапсинском районе Краснодарского края при организованной перевозке из детского оздоровительного лагеря в поселке Ольгинка в Краснодар. На 23-м километре трассы Джубга — Сочи Е97 столкнулись автобусы Vоlvо и Маn, которые, предположительно, двигались в колонне.

«Предположительно, у одного из них отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием одного автобуса», — заявили в ведомстве.

Остальные пассажиры пересели в другие автобусы, которые предоставил детский центр. Всего в момент ДТП в транспортных средствах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих.

В районе ДТП введено реверсивное движение. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства случившегося.