Водителя грузовика заподозрили в аварии, повлекшей смерть полицейских в Ростовской области

Водителя грузовика заподозрили в аварии, результатом которой стала смерть троих женщин-полицейских. Злоумышленника арестовали представители Мартыновского районного суда Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Ситуация произошла 12 апреля на трассе «Ростов — Волгодонск» в Мартыновском районе. Автомобиль Hyundai Creta, в котором ехали три женщины-полицейских, остановился на красный сигнал светофора. Однако сзади в машину врезался грузовик DAF. Легковушку буквально зажало между ним и стоящим спереди большегрузом MAN. В результате сотрудницы органов скончались на месте.