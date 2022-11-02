Водителя грузовика, виновного в ДТП с гибелью следователей в Ростовской области, осудили | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 18:35 Водителя грузовика, виновного в ДТП с гибелью следователей в Ростовской области, осудили

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Водителя грузовика, который стал виновником смертельного ДТП в Ростовской области, приговорили к заключению сроком в четыре года и четыре месяца. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на портал 1Rnd.

Серьезная авария случилась в середине апреля 2022 года. Водитель грузовика превысил скорость и врезался в стоявшую на светофоре иномарку. В этот момент в легковушке находились три женщины-следователя. Все они погибли на месте происшествия от полученных травм.

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Злоумышленника приговорили к заключению сроком на четыре года и четыре месяца колонии. Однако сторона обвинителя решила обжаловать приговор, так как посчитала его слишком мягким.

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