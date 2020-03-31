31 марта 2020, 17:34
Водителя грузовика под наркотиками задержали за незаконный сброс отходов
Сотрудники ГИБДД задержали в Севастополе водителя грузовика, который сбрасывал строительные отходы на несанкционированную свалку. У мужчина были признаки наркотического опьянения. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным ведомства, «был составлен административный материал, который предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет».
На водителя завели административное дело по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления».