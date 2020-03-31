Водителя грузовика под наркотиками задержали за незаконный сброс отходов

По данным ведомства, «был составлен административный материал, который предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет».

На водителя завели административное дело по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления».