Происшествия 25 января 2023, 22:07 Водителя грузовика осудят за смертельную аварию под Новосибирском

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Серьезное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло в Новосибирской области. За организацию аварии водителя большегруза будут судить. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру региона.

Авария случилась 8 августа 2022 года неподалеку от деревни Новый Шарап. Водитель грузовика HOWO не справился с управлением. Сдавая назад, он врезался в микроавтобус Mercedes. В момент происшествия в общественном транспорте находились 10 пассажиров. В результате 62-летний водитель погиб на месте происшествия. Еще четыре человека пострадали.