16 июля 2020, 12:20
Водителя грузовика осудят за наезд на подростка в Ленобласти
36-летнего водителя грузовика ждет наказание за то, что он сбил несовершеннолетнюю девушку на зебре в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Авария произошла 15 июля на 126-м километре федеральной трассы «Нарва». Мужчина сбил 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.
Против водителя возбудили уголовное дело.