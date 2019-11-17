Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью погибшими в Забайкалье

МВД возбудило уголовное дело после аварии с автобусом в Забайкалье Подробнее

Арестованному водителю предъявили обвинения по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной смерти двух и более человек по неосторожности.

По информации следствия, обвиняемый 13 ноября ехал на грузовике, у которого сломался двигатель. Мужчина остановил машину на мосту, хотя останавливаться там запрещено правилами дорожного движения.

Водитель несколько часов не убирал свой грузовик с дороги и не поставил на асфальт предупреждающий знак. Кроме того, мужчина сел на руль в подвыпившем состоянии.

В результате в грузовик врезался микроавтобус, который в свою очередь вылетел на встречку и столкнулся с ЗИЛ-130. Шесть человек погибли на месте от полученных травм, троих пострадавших госпитализировали. Позже один из них скончался.

Источник фото: СК РФ по Забайкальскому краю

Как отметили в СК, об аресте водителя грузовика ходатайствовало следствие, так как были опасения, что он может скрыться. Также выяснилось, что мужчина ранее уже нарушал ПДД в состоянии алкогольного опьянения и имеет за это судимость.

Обвиняемый частично признал свою вину, но расследование уголовного дела продолжается.