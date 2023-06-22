Происшествия 22 июня 2023, 16:33 Водителя гидроцикла, который не зарегистрировал свой транспорт, поймали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники водной транспортной полиции в акватории реки Малая Невка задержали 26-летнего мужчину, управлявшего гидроциклом. Об этом написал «Петербургский дневник».

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западу, уроженец Екатеринбурга управлял незарегистрированным транспортным средством.

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На нарушителя составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.