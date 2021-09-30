Водителя Gelandewagen, устроившего стрельбу на дороге, задержали в Сочи

Полицейские из Сочи задержали водителя Gelandewagen, который организовал стрельбу на развязке у стадиона Славы Метревели 28 сентября. Об этом сообщил «Царьград».

Кадры с обыска разместили в Сети. В багажнике автомобиля находились оружие и упаковка патронов. Задержанный заявил, что пистолет состоит из пластика. По его словам, оружие не требует лицензии и продается в свободном доступе за семь тысяч рублей. Однако о своих мотивах мужчина рассказывать не стал.

Стрелявшего задержали до выяснения обстоятельств. Оружие отправили на экспертизу.