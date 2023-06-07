Происшествия 07 июня 2023, 15:33 Водителя фуры, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, задержали в Краснодарском крае

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В станице Выселки Краснодарского края правоохранители задержали водителя фуры, который совершил смертельное ДТП. Об этом написал «Царьград»со ссылкой на пресс-службу краевого управления следкома.

Мужчина во время обгона по встречной полосе вылетел на обочину и протаранил Skoda Octavia, в котором находилась семья из четырех человек. В результате аварии погибли три человека: 47-летний мужчина, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница. Совершеннолетнего молодого человека увезли в больницу.

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Обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.