Водителя электросамоката задержали за езду в пьяном виде на Кубани

Отмечается, что для управления таким самокатом нужно было иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Мужчина прав не получал. В его отношении составили административный материал.

Сотрудники Госавтоинспекции добавили, что транспортное средство отправили специализированную стоянку. Водителю предстоит провести 10 суток в изоляторе.