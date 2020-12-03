03 декабря 2020, 16:02
Водителя электросамоката задержали за езду в пьяном виде на Кубани
29 ноября сотрудник Госавтоинспекции Краснодара остановил водителя электросамоката. В ходе проверки выяснилось, что местный житель находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Отмечается, что для управления таким самокатом нужно было иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Мужчина прав не получал. В его отношении составили административный материал.
Сотрудники Госавтоинспекции добавили, что транспортное средство отправили специализированную стоянку. Водителю предстоит провести 10 суток в изоляторе.