Происшествия 11 января 2024, 19:09 Водителя Chevrolet Niva, по вине которого погибли женщина и ребенок, осудят в Адыгее

Читать 360tv в

В Республике Адыгея пройдет суд над жителем станицы Ханской, по вине которого погибли женщина и маленький ребенок. Смертельная авария произошла в ночное время суток 13 ноября, написала «Кубань 24» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Мужчина за рулем Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего машина съехала с обрыва в реку Белую. Женщина и ребенок утонули в водоеме. Девочка-подросток смогла выбраться на берег.

Реклама

Сообщается, что находившийся за рулем мужчина был пьян.