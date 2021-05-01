Водителя BMW задержали со стрельбой из-за наезда на полицейского в Москве

В Москве полиции пришлось применить табельное оружие после того, как водитель BMW наехал на полицейского. Задержаны двое нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе московского управления МВД, около полуночи инспекторы попытались остановить на Молодогвардейской улице автомобиль, грубо нарушивший правила дорожного движения. На требования остановиться водитель не отреагировал, передает РИА «Новости».

Наряд патрульно-постовой службы направился в погоню за нарушителями. Один из инспекторов попытался остановить BMW, но в результате получил травму ноги.

«Возникла реальная угроза общественной безопасности, поэтому сотрудники полиции применили табельное оружие», — объяснили в полиции.

Водителя BMW и его пассажира удалось остановить и задержать на улице Лобачевского. От медицинского освидетельствования человек, находившийся за рулем, отказался.

В полиции добавили, что в результате применения табельного оружия никто не пострадал.