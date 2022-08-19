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    19 августа 2022, 18:05

    Водителя без признаков жизни нашли в машине на северо-западе Москвы

    Источник «360» сообщил о мужчине без сознания в автомобиле на северо-западе Москвы

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Водителя без сознания в автомобиле Lada нашли во дворе дома по Туристской улице на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Водителя без признаков жизни нашли в машине на северо-западе Москвы

    По словам собеседника, спасателей на место вызвал прохожий, который сообщил, что мужчина в машине не подает признаков жизни, а кожа на лице уже окрасилась в синий цвет.

    На место выехали спасатели и бригады медиков. Точной информации о состоянии водителя пока нет.