Водителя без признаков жизни нашли в машине на северо-западе Москвы

Водителя без сознания в автомобиле Lada нашли во дворе дома по Туристской улице на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, спасателей на место вызвал прохожий, который сообщил, что мужчина в машине не подает признаков жизни, а кожа на лице уже окрасилась в синий цвет.

На место выехали спасатели и бригады медиков. Точной информации о состоянии водителя пока нет.