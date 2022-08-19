19 августа 2022, 18:05
Водителя без признаков жизни нашли в машине на северо-западе Москвы
Источник «360» сообщил о мужчине без сознания в автомобиле на северо-западе Москвы
Водителя без сознания в автомобиле Lada нашли во дворе дома по Туристской улице на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника, спасателей на место вызвал прохожий, который сообщил, что мужчина в машине не подает признаков жизни, а кожа на лице уже окрасилась в синий цвет.
На место выехали спасатели и бригады медиков. Точной информации о состоянии водителя пока нет.