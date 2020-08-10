Водителя бензовоза, насмерть сбившего пешехода, осудили в Пензе

Водителя бензовоза, который насмерть сбил пешехода, осудили в Пензе, сообщили в пресс-службе областного суда.

Уточняется, что авария произошла 19 августа минувшего года. 37-летний житель города, управляя бензовозом, двигался в направлении улицы Сердобской по улице Тухачевского. Он сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В ходе заседания автолюбитель признал свою вину. Он был осужден на два с половиной года лишения свободы. Мужчину лишили прав на три года. Помимо прочего, он обязан возместить моральный ущерб, пишет «Пенза-пресс».

Адвокат горожанина не согласился с приговором и подал апелляцию. Ее оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу 5 августа.