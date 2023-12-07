Происшествия 07 декабря 2023, 16:48 Водителя Bentley осудили за смертельный наезд на мужчину в Краснодарском крае

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Туапсинский районный суд вынес приговор 52-летнему жителю Краснодара, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла осенью 2019 года в селе Шепси. Установлено, что фигурант, управляя машиной Bentley Continental, сбил 30-летнего пешехода на зебре. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

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Водитель признал свою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.