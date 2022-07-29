Водителя автомобиля убило током в Ноябрьске

В ЯНАО полиция расследует причины гибели водителя грузового автомобиля. По предварительной версии, молодой мужчина погиб после удара электрическим током. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Как уточнили в пресс-службе управления СК РФ по ЯНАО, инцидент случился в четверг, 28 июля, на базе «Ямалавтодор». Сотрудник местной компании привез на базу самосвал щебенки. Во время разгрузки он зацепил электрические провода, прикоснулся к металлической части кузова и погиб от удара током.

В настоящий момент по факту смерти 20-летнего мужчины проводится проверка.