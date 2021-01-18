Водителя автобуса задержали в Хабаровске за отобранную у подростка шапку

Водитель автобуса отобрал шапку у 14-летней девочки, которая ехала без билета. В итоге подростку пришлось идти по улице без головного убора. Правоохранители задержали мужчину и завели на него уголовное дело.

«Задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей „Грабеж“», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следователи выяснили, что водитель забрал у пассажирки шапку 12 января, когда ехал на автобусе по своему маршруту в Хабаровске. Девочке не хватило денег на билет. Ей пришлось идти домой от остановки без шапки, при этом на улице была минусовая температура.

«О совершенном преступлении следственные органы узнали в ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей. Публикации о данном происшествии вызвали большой общественный резонанс и активно комментировались пользователями», — уточнила пресс-служба.

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства. Следователи выясняют все обстоятельства и решают вопрос об избрании меры пресечения.