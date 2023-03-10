10 марта 2023, 17:05
Водителя автобуса в состоянии наркотического опьянения задержали в Челябинске
Водителя общественного транспорта, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения, задержали в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
Автобус, следовавший по маршруту №15, остановили недалеко от улицы Косарева, 63.
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Сотрудники ГИБДД заметили у водителя признаки наркотического опьянения, проведенное медосвидетельствование догадки автоинспекторов подтвердило.
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